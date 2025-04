Südkorea holt zwei Bronzemedaillen bei Säbel-Weltcups

Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechterinnen und -fechter haben bei den jüngsten Weltcup-Turnieren zwei Bronzemedaillen gewonnen.Beim Säbel-Weltcup in Kairo belegte das südkoreanische Damenteam mit Choi Se-bin, Jeon Ha-young, Kim Jung-mi und Kim Do-hee am Sonntag den dritten Platz hinter Frankreich und Ungarn.Es ist das dritte Mannschaftsbronze der südkoreanischen Säbelfechterinnen bei bislang vier Weltcup-Turnieren der laufenden Saison.Beim Säbel-Weltcup der Männer in Budapest gewann Ha Han-sol im Einzel die Bronzemedaille.