Verfassungsgericht verkündet am Freitag Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon

Photo : KBS News

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol vor dem Verfassungsgericht wird das Urteil am Freitag verkündet.Das Verfassungsgericht gab am Dienstag bekannt, dass die Entscheidung am 4. April um 11 Uhr verkündet werde.Angesichts der Wichtigkeit des Falles und des öffentlichen Interesses beschloss das Gericht, eine Live-Übertragung der Urteilsverkündung zu erlauben.Sollten sich wenigstens sechs der acht Richter für die Amtsenthebung aussprechen, wird Yoon mit sofortiger Wirkung aus dem Präsidentenamt entfernt.Sollte die Zahl der Befürworter darunter liegen, wird der Amtsenthebungsantrag der Nationalversammlung zurückgewiesen oder verworfen. Yoon kann seine Amtsgeschäfte dann sofort wieder aufnehmen.Der Antrag gegen Yoon war am 14. Dezember letzten Jahres beim Verfassungsgericht eingereicht worden. Bis zum 25. Februar gab es in dem Fall insgesamt elf Verhandlungen.