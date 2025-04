Südkorea verkündet Änderungen des Rentengesetzes

Photo : YONHAP News

Südkorea verkündet am Dienstag die ersten Änderungen des Gesetzes zur nationalen Rente seit 2007.Auf der Kabinettssitzung unter Leitung des kommissarischen Präsidenten Han Duck-soo wurde der Entwurf zur Änderung des Rentengesetzes beraten und verabschiedet.Han bezeichnete den Gesetzentwurf als Ergebnis, das 31 Monate nach der Präsentation der Richtung für parametrische und strukturelle Reformen durch die Regierung im August 2022 erzielt worden sei.Da die parametrische Reform abgeschlossen sei, müsse nun an Strukturreformen gearbeitet werden. Damit sollte die Belastung zukünftiger Generationen möglichst gering gehalten werden und zugleich eine nachhaltige Rentenfinanzierung ermöglicht werden, hieß es.Han erinnerte daran, dass die Nationalversammlung letzte Woche einen Sonderausschuss zur Rentenreform gebildet hatte, um unter anderem strukturelle Reformen zu erörtern. Er versprach eine aktive Beteiligung und Kooperation der Regierung.Im Mittelpunkt der Neuregelungen steht die Anhebung des Beitragssatzes der Rentenversicherung von derzeit neun auf 13 Prozent und des Rentenniveaus von 41,5 auf 43 Prozent. Die Änderungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.