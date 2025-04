2024 war das heißeste Jahr in Südkorea seit 1973

Photo : YONHAP News

Das vergangene Jahr ist nach offiziellen Daten das heißeste in Südkorea seit 1973 gewesen.Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Koreanischen Meteorologischen Behörde (KMA) über das Extremwetter 2024 hervor. Es habe im vergangenen Jahr verschiedene Extremwetterereignisse gegeben, die zu einer Reihe sozialer und wirtschaftlicher Schäden geführt hätten, hieß es.Laut dem Bericht lag die durchschnittliche Temperatur im vergangenen Sommer bei 25,6 Grad. Dies entspricht dem höchsten Wert seit Beginn der landesweiten Wetteraufzeichnungen im Jahr 1973.Es wurden 20,2 Tropennächte gemeldet. Dies stellt das 3,1-Fache des Durchschnitts in den letzten 30 Jahren und einen neuen Rekord dar.Die durchschnittliche Temperatur im September erreichte mit 24,7 Grad ebenfalls den höchsten Stand seit Aufzeichnungsbeginn.Die Meeresoberflächentemperatur in der Umgebung Südkoreas lag bei 17,8 Grad. Dies ist der höchste Stand in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024).