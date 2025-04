Außenminister Cho nimmt am NATO-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul nimmt am anstehenden Außenministertreffen der NATO in Brüssel teil.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Cho einer Sitzung zwischen den NATO-Verbündeten und ihren Indopazifik-Partnern am Donnerstag (Ortszeit) beiwohnen werde.Südkorea wurde seit 2022 das vierte Jahr in Folge zum NATO-Außenministertreffen eingeladen.Das Ministerium äußerte die Erwartung, dass Südkorea aus diesem Anlass seine Partnerschaft mit der NATO weiter stärken und die strategische Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie konkretisieren könnte. Die Sicherheit in Europa und die im indopazifischen Raum seien eng miteinander verflochten, und die NATO teile Kernwerte mit Südkorea, hieß es dabei.Am Rande des NATO-Treffens will Cho mit seinen Amtskollegen aus anderen Ländern zu bilateralen Gesprächen und multilateralen Besprechungen im kleinen Kreis zusammenkommen, um Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.