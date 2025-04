Kommissarischer Präsident legt Veto gegen Änderungen des Handelsrechts ein

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat sein Veto gegen einen Entwurf zur Überarbeitung des Handelsrechts eingelegt.Im Mittelpunkt der Änderungen steht, dass das Objekt der Treuepflicht der Vorstandsmitglieder von der Firma auf die Firma und Aktionäre ausgeweitet wird.Han forderte auf einer Kabinettssitzung am Dienstag eine erneute Beratung im Parlament. Er sei zwar mit dem Zweck des Gesetzentwurfs einverstanden. Jedoch würden Nebenwirkungen befürchtet, die die Geschäftsaktivitäten von Unternehmen hemmen würden, hieß es zur Begründung.Es sollte erneut nach Wegen für den Investorenschutz und die Verbesserung der Führungsstruktur von Unternehmen gesucht werden, betonte er.Auf der Sitzung wurde außerdem ein Entwurf zur Änderung des Rentengesetzes beraten und verabschiedet.Nach der Verkündung am Dienstag treten die Änderungen am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie sehen die Anhebung des Beitragssatzes und des Rentenniveaus jeweils auf 13 und 43 Prozent vor.