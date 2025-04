Seoul betont Denuklearisierung Nordkoreas als Ziel internationaler Gemeinschaft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Denuklearisierung Nordkoreas als gemeinsames Ziel Südkoreas, der USA und der internationalen Gemeinschaft bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Montag vor der Presse, nachdem US-Präsident Donald Trump Nordkorea erneut als Atommacht bezeichnet hatte. Trump hatte am Montag (Ortszeit) vor der Presse in Hinsicht auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un von einer großen „Atomnation“ (nuclear nation) gesprochen.Trump habe früher Nordkorea eine „Nuklearmacht“ (nuclear power) genannt, sagte der Beamte.Im Rahmen des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen ist „nuclear weapon state“ der rechtmäßige Begriff für Länder, die über Atomwaffen verfügen. „Nuclear power“ und „nuclear nation“ sind keine offiziellen Begriffe.Trump hatte auch gesagt, dass es eine Kommunikation mit Nordkorea gebe. Dazu äußerte der Ministeriumsbeamte, die Deutung der Bedeutung der Bemerkung sei nicht angemessen. Zugleich hieß es, Seoul würde es begrüßen, sollte der Dialog zwischen Pjöngjang und Washington in eine für die Denuklearisierung Nordkoreas dienliche Richtung gehen.