Beurlaubte Studierende von 39 der 40 medizinischen Fakultäten zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

An 39 der 40 medizinischen Fakultäten in Südkorea sind alle aus Protest beurlaubten Studierenden bis zum 31. März, der von der Regierung gesetzten Frist, zurückgekehrt.Nach Angaben der medizinischen Kreise und Universitäten haben sich die Studierenden an 39 medizinischen Fakultäten mit Stand Montag für das erste Semester registrieren lassen oder die Rückkehr beantragt.Lediglich an der Inje-Universität wurde die Rückkehrerquote noch nicht ermittelt, da dort die Anmeldefrist erst am 4. April abläuft.Die Regierung hatte die Absicht bekundet, die Zahl der Zulassungen für das Medizinstudium für das Studienjahr 2026 auf den Stand vor der Aufstockung zurückzusetzen, sollten bis Ende März alle Medizinstudierenden an ihre Schulen zurückkehren.Die Regierung hatte jedoch erklärt, dass unter einer „Rückkehr“ die tatsächliche Teilnahme am Unterricht verstanden werde. Daher hängt die Zurücksetzung der Zahl der Medizinstudienplätze offenbar von der tatsächlichen Unterrichtsteilnahme der Studierenden ab.