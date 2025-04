60 Prozent herstellender Unternehmen in Korea direkt oder indirekt von Trump-Zöllen betroffen

Photo : YONHAP News

Sechs von zehn herstellenden Unternehmen in Südkorea sind laut einer Umfrage direkt oder indirekt dem Risiko hoher US-Zölle ausgesetzt.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Koreanische Handels- und Industriekammer am Dienstag. Befragt wurden landesweit 2.107 herstellende Unternehmen.60,3 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie mit den Auswirkungen neuer US-Zölle konfrontiert sein würden. 46,3 Prozent sprachen von einem mittelbaren Einfluss, 14 Prozent von einem unmittelbaren.Die Batteriebranche ist demnach am stärksten betroffen. 84,6 Prozent der Unternehmen dieser Branche rechneten mit Auswirkungen der US-Zölle auf ihr Geschäft. Auch bei der Auto- und Zulieferindustrie wurde mit 81,3 Prozent ein hoher Anteil ermittelt.Die Umfrage ergab jedoch auch, dass kaum Gegenmaßnahmen der Unternehmen geplant sind.Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fehle es an Maßnahmen. 24,2 Prozent der KMU, die mit Auswirkungen der US-Zölle rechnen, gaben an, dass sie keine Pläne für ein Vorgehen dagegen hätten.