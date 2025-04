Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag um 1,62 Prozent zugelegt.Der Kospi stand zum Handelsschluss bei 2.521,39 Zählern.Grund für den Anstieg sei unter anderem eine Schnäppchenjagd nach dem kräftigen Rückgang am Vortag gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Ankündigung des Verfassungsgerichts, am Freitag das Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol bekannt geben zu wollen, habe unter den Anlegern außerdem für Erleichterung gesorgt.