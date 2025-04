Verbraucherpreise im März um 2,1 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea hat den dritten Monat in Folge die Zwei-Prozent-Marke überschritten.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch stieg der Verbraucherpreisindex im März gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent.Die Teuerungsrate hatte von September bis Dezember 2024 im Ein-Prozent-Bereich gelegen und schwankte dann im Auftaktquartal dieses Jahres stets im Zwei-Prozent-Bereich.Der Preisindex für frische Lebensmittel sank im März gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent. Dabei verteuerten sich Agrar-, Viehzucht- und Fischereierzeugnisse jedoch um 0,9 Prozent.Bei verarbeiteten Lebensmitteln wurde mit 3,6 Prozent die höchste Teuerungsrate seit Dezember 2023 verbucht.