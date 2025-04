Kommissarischer Präsident fordert Akzeptanz von Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon

Photo : KBS News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat das Volk aufgefordert, das Urteil des Verfassungsgerichts im Amtsenthebungsverfahren gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu akzeptieren.Unabhängig davon, welche Entscheidung getroffen werde, müsse man sie nach dem Rechtsstaatsprinzip ruhig und mit kühlem Kopf akzeptieren, sagte Han am Mittwoch auf einer Sitzung der für die öffentliche Sicherheit zuständigen Minister.Angesichts der für Freitag vorgesehenen Urteilsverkündung sagte er, dass das öffentliche Interesse und die Spannungen weiter zunähmen. Das politische Chaos und soziale Konflikte hielten an.Er bitte die Teilnehmer von Kundgebungen und Demonstrationen flehentlich, ihre Meinungen friedlich zum Ausdruck zu bringen, sagte er.Er forderte außerdem die Politiker auf, auf Äußerungen zu verzichten, die zu illegalen Protesten und Gewalt anstiften oder diese veranlassen könnten. Der Stabilität und dem Überleben der Gemeinschaft müsse jetzt Vorrang eingeräumt werden, betonte er.Die Regierung hatte zuvor am 14. und 25. März Treffen der für die öffentliche Sicherheit zuständigen Minister abgehalten, um auf mögliche Zwischenfälle am Tag der Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon vorbereitet zu sein.