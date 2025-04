Regierung will Gebühren für öffentliche Dienstleistungen im ersten Halbjahr einfrieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Gebühren für öffentliche Dienstleistungen, darunter Strom- und Bahnpreise, in der ersten Hälfte dieses Jahres einfrieren.Das kündigte Vizeministerpräsident und Finanzminister Choi Sang-mok am Mittwoch zum Auftakt eines Treffens der für Wirtschaft zuständigen Minister an.Die Regierung werde die Gebühren für öffentliche Dienstleistungen, darunter die Strom- und Gasversorgung sowie die Eisenbahn, möglichst stabil halten. Durch Bemühungen zur Kosteneinsparung und Selbsthilfe werde sie die Faktoren, die Preisanstiege bewirken, so weit wie möglich kontrollieren, hieß es.Für die Stabilisierung der Gebühren für Dienstleistungen der lokalen Verwaltungen werde die Regierung unter Federführung des Innenministeriums aktiv mit ihnen kommunizieren, fuhr er fort.Damit distanzierte sich Choi offenbar von der jüngst laut gewordenen Forderung nach einer Gebührenerhöhung. Die öffentliche Eisenbahngesellschaft Korail hatte beispielsweise die Notwendigkeit einer Anhebung der Fahrpreise für die Hochgeschwindigkeitsbahn KTX zur Sprache gebracht.