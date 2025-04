Nachwahlen begonnen: Leiter mehrerer lokaler Verwaltungen müssen neu gewählt werden

Photo : KBS News

Die Nachwahlen zur Wahl der Leiter von fünf lokalen Verwaltungen sowie des Chefs des Bildungsamtes von Busan haben am Mittwoch begonnen.Außerdem werden mehrere Mandate in Parlamenten von Städten, Provinzen sowie Kommunen neu vergeben.Die Wahlen finden an 23 Orten im Land statt, darunter im Seouler Bezirk Guro.Bei den heutigen Nachwahlen werden zwar weder ein Mandat in der Nationalversammlung noch ein Leitungsposten einer übergeordneten Gebietskörperschaft vergeben. Dennoch gelten sie als wichtiges Stimmungsbarometer.Die landesweit 1.468 Wahllokale sind von 6 bis 20 Uhr geöffnet.Die Ergebnisse sollen möglicherweise schon gegen Mitternacht vorliegen.Am 28. und 29. März hatte die vorzeitige Stimmabgabe stattgefunden. Die Beteiligung lag bei 7,94 Prozent.