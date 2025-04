Zahl der Medizintouristen 2024 auf Rekordhoch von 1,17 Millionen gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der für medizinische Behandlungen nach Südkorea eingereisten Ausländer hat letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht.Das geht aus einem Bericht hervor, den das Gesundheitsministerium und das Koreanische Institut für die Entwicklung der Gesundheitsindustrie am Mittwoch veröffentlichten.Dem Bericht zufolge besuchten im vergangenen Jahr 1,17 Millionen ausländische Patienten aus 202 Ländern Südkorea. Die Zahl stieg verglichen mit 2023 um 93,2 Prozent. Es ist der höchste Stand seit Beginn des Projekts zur Anlockung ausländischer Patienten im Jahr 2009.Japaner stellten mit etwa 441.000 Personen oder 37,7 Prozent die größte Gruppe. Japan hatte auch 2023 an der Spitze gelegen. Auf Platz zwei landete China mit rund 261.000 Personen oder 22,3 Prozent, gefolgt von den USA mit knapp 102.000 Personen oder 8,7 Prozent.Unter den in Anspruch genommenen Teilgebieten erreichte die Dermatologie mit 56,6 Prozent den größten Anteil. 705.000 Patienten wurden dermatologisch behandelt. Dahinter folgten die plastische Chirurgie mit knapp 142.000 Patienten (11,4 Prozent) und die integrierte innere Medizin mit 124.000 Patienten (10,0 Prozent).