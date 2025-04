Südkoreas Kosmetikexporte steigen im Auftaktquartal auf Rekordhoch von 2,6 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres Kosmetika im Wert von 2,6 Milliarden Dollar exportiert.Damit sei ein neuer Rekordstand in einem Auftaktquartal erzielt worden, teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Mittwoch mit.Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum stiegen die Ausfuhren um 13 Prozent. Letztes Jahr war bereits ein neuer Exportrekord aufgestellt worden.Nach Ländern betrachtet, war China mit 520 Millionen Dollar größter Abnehmer koreanischer Kosmetikprodukte. Dahinter folgten die USA und Japan.Der Anteil Chinas an den Kosmetikexporten Südkoreas ist jedoch gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozentpunkte auf 20 Prozent zurückgegangen.