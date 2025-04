Südkorea führt Top-Tier-Visa für Hightech-Fachkräfte ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch ein neues Visumprogramm eingeführt, um herausragende Talente in Spitzenindustrien ins Land zu locken.Das „Top-Tier-Visum“-Programm sieht vor, dass hoch qualifizierten Fachkräften und ihren Angehörigen ein Aufenthaltstitel (F-2-Visum) gewährt wird.Die infrage kommenden Bereiche sind Halbleiter, Biotechnologie, Sekundärbatterien und Displays. Künftig sollen die Roboter- und Verteidigungsindustrie zusätzlich auf die Liste gesetzt werden.Von dem neuen Visaprogramm können diejenigen profitieren, die an einer der 100 besten Universitäten der Welt einen Master- oder Doktortitel erworben haben. Eine weitere Anforderung ist eine Berufserfahrung bei einem Unternehmen oder Forschungsinstitut von Weltrang. Ihr Jahresgehalt muss wenigstens das Dreifache des Bruttonationaleinkommens (BNE) pro Kopf Südkoreas, damit fast 150 Millionen Won (102.000 Dollar), betragen.Sollte das Jahreseinkommen das Vierfache des Pro-Kopf-BNE, 199 Millionen Won (136 Millionen Dollar), übertreffen, müssen die Kriterien für den akademischen Titel oder die Berufserfahrung nicht erfüllt werden.Diejenigen, die diese Anforderungen erfüllen, und ihre Angehörigen können F-2-Visa erhalten, die die Erwerbstätigkeit und einen langfristigen Aufenthalt in Südkorea ermöglichen.Nach drei Jahren kann eine Daueraufenthaltserlaubnis gewährt werden. Zudem dürfen Eltern und Haushaltshilfen eingeladen werden.