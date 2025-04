Trump gibt gegenseitige Zölle von 25 Prozent gegen Südkorea bekannt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat gegenseitige Zölle von 25 Prozent auf alle Importe aus Südkorea auf den Weg gebracht.Trump gab am Mittwoch (Ortszeit) in einer Rede im Rosengarten des Weißen Hauses ein neues Zollpaket gegen den Rest der Welt bekannt.Er warf dem Ausland vor, massive Zölle auf US-Produkte verhängt und nicht-monetäre Barrieren geschaffen zu haben, um die amerikanische Industrie zu zerstören. Die amerikanischen Steuerzahler seien mehr als 50 Jahre erpresst worden, das werde nie wieder passieren, behauptete er.Die gegen China verkündeten Zölle liegen bei 34 Prozent, die gegen die Europäische Union bei 20 Prozent und die gegen Vietnam bei 46 Prozent. Die Importe aus Taiwan werden mit Aufschlägen von 32 Prozent belegt, solche aus Japan mit 24 Prozent und aus Indien mit 26 Prozent.Südkorea und die USA unterhalten ein Freihandelsabkommen. Daher gibt es de facto keine Zölle im bilateralen Handel.Das Amt des US-Handelsbeauftragten hatte jedoch in seinem Jahresbericht über Handelsbarrieren in anderen Ländern Ende März Südkoreas Importverbot für US-Rindfleisch von älteren Tieren ab 30 Monaten, das Offset-Geschäft im Verteidigungsbereich sowie digitale Handelsbarrieren als nichttarifäre Hemmnisse aufgezählt.Trump behauptete in der Rede, alle nicht-monetären Beschränkungen, die von Südkorea, Japan und vielen anderen Ländern auferlegt würden, seien wahrscheinlich die schlimmsten.