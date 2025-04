Südkorea startet am 23. April vierten militärischen Aufklärungssatelliten

Photo : YONHAP News

Südkoreas vierter militärischer Aufklärungssatellit wird in diesem Monat in den USA gestartet.Nach Angaben des Militärs wurde vorläufig beschlossen, dass der Satellit am 23. April auf dem Weltraumstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet wird.Der Satellit wird an Bord einer Falcon-9-Rakete des Unternehmens SpaceX ins All gestartet, um in seinen Zielorbit in Höhe von etwa 500 Kilometern gebracht zu werden. Beim Start des dritten militärischen Spionagesatelliten im vergangenen Dezember war ebenfalls eine Falcon-9-Rakete zum Einsatz gekommen.Auch der vierte Aufklärungssatellit ist wie die zweiten und dritten Satelliten mit einem Synthetic Aperture Radar ausgestattet. Dieses wird Aufnahmen sowohl tags und nachts sowie unabhängig von den Wetterbedingungen ermöglichen.Das südkoreanische Militär will im Rahmen des „425 Projekts“ fünf Aufklärungssatelliten in Betrieb nehmen. Der erste Satellit wurde im Jahr 2023 gestartet. Sollten alle fünf Spionagesatelliten in Betrieb sein, könnten bestimmte Ziele in Nordkorea im Zwei-Stunden-Takt überwacht und ausgekundschaftet werden, heißt es.