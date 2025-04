Kommissarischer Präsident beruft angesichts US-Zollpakets Taskforce für Strategie für Wirtschaftssicherheit ein

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat am Donnerstagvormittag eine Taskforce der Regierung für die Strategie für Wirtschaftssicherheit zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen.Erörtert wurden Gegenmaßnahmen zu gegenseitigen Zöllen, die die US-Regierung kurz zuvor verkündet hatte.Han erklärte, dass dringende Fördermaßnahmen für die von den Zöllen betroffenen Branchen wie die Autoindustrie und die betroffenen Unternehmen rasch ergriffen würden.Er sprach von einer sehr ernsten Situation. Ein globaler Zollkrieg werde zur Realität. Die Regierung müsse all ihre Kräfte aufbieten, um die Handelskrise zu bewältigen, betonte er.Die Taskforce wurde am Dienstag ins Leben gerufen. Daran sind die Leiter der für Wirtschaft und Handel zuständigen Ministerien, darunter für Finanzen, Auswärtiges und Industrie, Beamte des Präsidialamtes und Vertreter von Unternehmen beteiligt.An der Sitzung am Vormittag nahmen vor allem Finanzminister Choi Sang-mok, Industrieminister Ahn Duk-geun und Handelsminister Jeong In-kyo teil.Han wird am Nachmittag mit Vertretern führender Unternehmen zu einer neuen Sitzung der Taskforce zusammenkommen, um über Maßnahmen gegen das US-Zollpaket zu sprechen.