Nachwahlen: Oppositionsparteien gewinnen vier der fünf Leitungsposten lokaler Verwaltungen

Photo : KBS News

Bei den Nachwahlen am Mittwoch hat die oppositionelle Demokratische Partei (DP) drei der fünf zur Wahl gestandenen Posten in lokalen Verwaltungen gewonnen.In zwei von drei Orten, wo die Kandidaten der Regierungspartei und der Opposition aufeinander trafen, siegte die DP. Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) sicherte sich einen vakanten Posten.Bei der Nachwahl für das Bürgermeisteramt des Landkreises Damyang in der Provinz Süd-Jeolla, für das die PPP keinen Kandidaten aufstellte, setzte sich die Partei für den Umbau Koreas gegen die DP durch. Das ist der erste Sieg der kleinen Oppositionspartei seit deren Gründung bei einer Wahl des Leiters einer Gebietskörperschaft.Die Nachwahlen fanden landesweit an 23 Orten statt.Den Posten des Leiters des Bildungsamtes von Busan sicherte sich ein progressiver Kandidat.Aufgrund schwerwiegender Angelegenheiten wie die jüngsten verheerenden Waldbrände und das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol zogen die gestrigen Nachwahlen verglichen mit früheren Nachwahlen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit auf sich.