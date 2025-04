Gedenkfeier zum 77. Jahrestag des Jeju-Aufstandes

Photo : YONHAP News

Zum 77. Jahrestag des Jeju-Aufstandes hat am Donnerstag eine Gedenkfeier für die Opfer auf der Insel Jeju stattgefunden.Die Zeremonie wurde um 10 Uhr im 4.3 Friedenspark Jeju in Anwesenheit von 20.000 Personen, darunter Überlebende und Hinterbliebene von Opfern, eröffnet.Dabei versprach der kommissarische Präsident Han Duck-soo beste Bemühungen um eine vollständige Wiederherstellung der Ehre der Opfer und Hinterbliebenen sowie die Entschädigung.Han stellte in Aussicht, die zusätzliche Untersuchung zur Aufklärung des wahren Sachverhalts noch innerhalb dieses Jahres abzuschließen. Auch größere Bemühungen um die Bergung der sterblichen Überreste von Opfern und deren Identifizierung durch Gentests wurden versprochen.Er sagte zudem aktive Unterstützung für den Bau eines Zentrums für die Traumaheilung wegen des Jeju-Aufstandes zu.Han bezeichnete das Ereignis als große Tragödie der zeitgenössischen Geschichte der Koreaner, der inmitten des Kalten Kriegs und der Teilung zahlreiche unschuldige Menschen zum Opfer gefallen seien.Der Jeju-Aufstand erfolgte aus Protest gegen den Wiederaufstieg pro-japanischer Kräfte während der Herrschaft durch die US-Truppen nach der Befreiung Koreas und die Gründung einer alleinigen Regierung in Südkorea. In den Jahren von 1948 bis 1954 wurden schätzungsweise 14.000 bis 30.000 Zivilisten bei bewaffneten Niederschlagungen getötet.Der 3. April wurde im Jahr 2014 zum nationalen Gedenktag bestimmt.Die Anerkennung von Dokumenten zum Jeju-Aufstand als Weltdokumentenerbe hatte der Internationale Beratungsausschuss (IAC) des UNESCO-Programms Memory of the World empfohlen. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.