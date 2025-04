Schuldsprüche gegen Beteiligte an Manipulation von Aktienkurs von Deutsch Motors bestätigt

Photo : YONHAP News

Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hat die Schuldsprüche gegen die Beteiligten an einem Manipulationsskandal bestätigt, in den First Lady Kim Keon-hee mutmaßlich verwickelt war.Das zuständige Richtergremium am Obersten Gericht bestätigte am Donnerstag die Urteile der Vorinstanz im Fall der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors. Neun Angeklagte, einschließlich des ehemaligen Vorsitzenden der Firma Kwon Oh-soo, waren schuldig gesprochen worden.Sie waren im Oktober 2021 wegen des Vorwurfs angeklagt worden, von 2009 bis 2012 mittels Konten unter fremden Namen auf unlautere Weise, darunter durch geheime Absprachen im Handel, den Aktienkurs von Deutsch Motors manipuliert zu haben.Der Fall erregte große Aufmerksamkeit wegen des Verdachts, dass Kim Keon-hee, die Ehefrau von Präsident Yoon Suk Yeol, darin verwickelt war.Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch im vergangenen Oktober beschlossen, Kim keinen Vorwurf zu machen. Es fehle an Beweisen, die eindeutig belegen könnten, dass Kim von Kwons Manipulationsversuch wissend Konten zur Verfügung gestellt habe, hieß es zur Begründung.Der ehemalige Abgeordnete Choi Kang-wook, der Kim angezeigt hatte, legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein. Derzeit überprüft das Obergericht Seoul, ob neue Ermittlungen eingeleitet werden sollen.