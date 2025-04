Yoon wird nicht zu Verkündungstermin im Amtsenthebungsverfahren erscheinen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird zum Verkündungstermin im Amtsenthebungsverfahren vor dem Verfassungsgericht am Freitag nicht erscheinen.Die Entscheidung teilten Yoons Rechtsvertreter am Donnerstag mit.Angesichts eines befürchteten Wirrwarrs habe man die Wahrung der Ordnung und die Frage des Schutzes des Präsidenten umfassend berücksichtigt, hieß es zur Begründung.Yoon wird voraussichtlich in der Präsidentenresidenz in Hannam-dong in Seoul die Urteilsverkündung verfolgen, die live im Fernsehen übertragen werden soll. Seine Anwälte werden im Gerichtssaal sein.Das Verfassungsgericht wird um elf Uhr am Freitag seine Entscheidung im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon bekannt machen.