Wirtschaft Hyundai Motor plant trotz neuer Zölle keine Preiserhöhung in USA

Hyundai Motor hat trotz der neuen US-Zölle derzeit keine Pläne, die Preise auf dem US-Markt zu erhöhen.



Das sagte José Muñoz, Präsident und CEO des südkoreanischen Automobilherstellers, am Donnerstag beim Pressetag auf der Seoul Mobility Show 2025 in Goyang.



Er habe die Bekanntmachung der Zölle gesehen. Die Auswirkungen würden noch bewertet, hieß es.



Randy Parker, CEO von Hyundai Motor America, hatte zuvor die Händler in den USA auf die Möglichkeit einer Preiserhöhung aufgrund der Zölle hingewiesen.



Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos zu verhängen. Am Mittwoch (Ortszeit) wurden zudem gegenseitige Zölle gegen das Ausland bekannt gemacht.