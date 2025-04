Verfassungsgericht verkündet heute Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon

Photo : YONHAP News

Das Verfassungsgericht verkündet am heutigen Freitag sein Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol.Die Sitzung zur Urteilsverkündung wird um 11 Uhr am Verfassungsgericht in Seoul eröffnet.Die Urteilsverkündung erfolgt 111 Tage nach dem Einreichen des Anklagebeschlusses der Nationalversammlung bei dem Gericht am 14. Dezember 2024 und 38 Tage nach dem Abschluss der Verhandlungen im Prozess am 25. Februar.Yoon kündigte an, nicht zum Verkündungstermin zu erscheinen.Sollten mindestens sechs der acht Richter den Antrag des Parlaments bestätigen, wird Yoon mit sofortiger Wirkung des Amtes enthoben. Gemäß Verfassung muss dann innerhalb von 60 Tagen eine neue Präsidentschaftswahl abgehalten werden.Falls mindestens drei Richter eine Zurückweisung oder Verwerfung des Antrags fordern, kann Yoon seine Amtsgeschäfte umgehend wieder aufnehmen.Die Entscheidung in einem Amtsenthebungsverfahren wird beim Verlesen des Tenors sofort wirksam.