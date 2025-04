USA setzen Zollsatz für Südkorea auf 25 Prozent fest

Photo : KBS News

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Zollsatz für Importe aus Südkorea auf 25 Prozent festgesetzt.Im am Donnerstag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Anhang zum Dekret über reziproke Zölle wurde der Zollsatz für Südkorea von 26 auf 25 Prozent korrigiert.Bei der Bekanntmachung der Zölle durch Trump im Rosengarten des Weißen Hauses am Mittwoch stand ein Zollsatz von 25 Prozent gegen Südkorea auf der gezeigten Tabelle geschrieben. In dem später vom Weißen Haus veröffentlichten Anhang waren es jedoch 26 Prozent, was für Verwirrung sorgte.Die südkoreanische Regierung wandte sich deshalb an Washington. Beide Seiten sprachen über eine Korrektur der Angaben im Anhang.