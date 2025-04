US-Außenminister bringt neue Gespräche wegen US-Zöllen ins Spiel

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans sind am Donnerstag in Brüssel zu einem trilateralen Treffen zusammengekommen.Die Gespräche zwischen Außenminister Cho Tae-yul und seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Marco Rubio und Takeshi Iwaya fanden am Rande des NATO-Außenministertreffens statt.Das Treffen wurde einen Tag nach der Bekanntmachung der wechselseitigen Zölle der USA gegen das Ausland abgehalten. Laut dem Außenministerium in Seoul äußerte Cho sich über diese Zölle sehr besorgt.Er bat die USA, in der Frage mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Er nannte in diesem Zusammenhang die Bedeutung für die Bündnisse, eine enge Sicherheitszusammenarbeit zwischen den drei Ländern, die Wirtschaftskooperation und die Ergebnisse von Investitionen in den USA.Rubio erklärte, dass es um einen Ausgleich des Ungleichgewichts (im Handel) gehe, wie ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte. Es sei wichtig, auf einem neu angepassten Fundament neue Konsultationen zu führen, so Rubio.Wie verlautete, kam das Treffen auf Vorschlag des US-Außenministers zustande.Die drei Minister waren sich darin einig, dass die Abhaltung des trilateralen Treffens nur eineinhalb Monate nach dem letzten den starken Willen der drei Länder widerspiegele, die trilaterale Zusammenarbeit mit hohem Tempo voranzubringen.Die drei Seiten bekräftigten auch ihr unerschütterliches Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas. Vereinbart wurde, eine starke Abschreckung aufrechtzuerhalten und entschlossen gegen jede Provokation Nordkoreas vorzugehen.Außerdem wurde bekräftigt, dass die Wirtschaftskooperation eine wichtige Achse für die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan darstelle. Es wurde vereinbart, die Kooperation in den Bereichen Energie, kritische Mineralien und Atomkraft weiter zu verstärken.