Internationales Vizeaußenminister Südkoreas und Deutschlands sprechen über Lage in Ukraine

Der Erste Vizeaußenminister Kim Hong-kyun hat sich mit dem Staatsminister im deutschen Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, getroffen.



Bei dem Treffen am Donnerstag am Sitz des Außenministeriums in Seoul tauschten sich beide über die Lage in der Ukraine und die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Deutschland aus.



Beide Seiten äußerten große Besorgnis über die illegale Militärzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland. Sie betonten, dass Nordkorea im Prozess der Beendigung des Kriegs in der Ukraine nicht für sein Fehlverhalten belohnt werden dürfe. Vereinbart wurde, dass Seoul und Berlin für ein geschlossenes und entschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft weiterhin eng zusammenarbeiten würden.



Kim wies darauf hin, dass der Handel mit Deutschland, Südkoreas wichtigstem Handelspartner in Europa, trotz einer unsicheren Wirtschaftslage kontinuierlich wachse. Er äußerte die Hoffnung, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen weiter vertiefen würden.



Lindner sagte, Deutschland habe großes Interesse an einer Vertiefung der Kooperation mit Südkorea, einem wichtigen Partner in der indopazifischen Region. Er hob die Bedeutung der Aufnahme eines bilateralen Indopazifik-Dialogs im März hervor.