Trump kündigt 46-Prozent-Zoll gegen Vietnam an – südkoreanische Unternehmen in Alarmbereitschaft

Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte 46-Prozent-Zoll auf vietnamesische Waren sorgt unter dort ansässigen südkoreanischen Unternehmen für große Verunsicherung.Viele Unternehmen suchen nun nach Gegenmaßnahmen.Mit 46 Prozent ist Vietnam vom sechsthöchsten Zollsatz auf einer Liste von rund 180 Ländern betroffen. Nur Lesotho und Kambodscha, die kaum Handel mit den USA betreiben, liegen mit 50 beziehungsweise 49 Prozent noch darüber. Neben China zählt Vietnam damit faktisch zu den am stärksten betroffenen Staaten.Laut Ko Tae-yeon, dem Vorsitzenden der Vereinigung koreanischer Unternehmen in Vietnam, herrscht unter den Betrieben eine regelrechte Panik.Viele südkoreanische Unternehmen hatten in den letzten Jahren stark in Vietnam investiert, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern.Die Zahlen sprechen für sich: Bis Ende vergangenen Jahres belief sich das kumulierte Investitionsvolumen aus Südkorea in Vietnam auf rund 85,9 Milliarden Dollar (126 Billionen Won). Damit bleibt Südkorea der größte ausländische Direktinvestor (FDI) in Vietnam.