Verfassungsgericht enthebt Präsident Yoon Suk Yeol einstimmig des Amtes

Das Verfassungsgericht hat dem Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon Suk Yeol einstimmig stattgegeben.Das Gericht teilte am Freitag um 11.22 Uhr mit, dass Yoon durch einstimmigen Beschluss aller acht Verfassungsrichter seines Amtes enthoben sei.Damit verliert er sämtliche Befugnisse als Präsident. Gemäß Verfassung muss innerhalb von 60 Tagen eine neue Präsidentschaftswahl abgehalten werden.Die Urteilsverkündung erfolgte 111 Tage nach dem Einreichen des Anklagebeschlusses der Nationalversammlung bei dem Gericht am 14. Dezember 2024 und 38 Tage nach dem Abschluss der Verhandlungen in dem Prozess am 25. Februar.