Kommissarischer Präsident verspricht vollen Einsatz für reibungslose Präsidentschaftswahl

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat bekräftigt, sich im Einklang mit dem Willen des Volkes mit aller Kraft für eine ordnungsgemäße Durchführung der Präsidentschaftswahl einzusetzen.Die nächste Regierung solle gemäß Verfassung und Gesetz reibungslos gebildet werden, erklärte Han.In einer Fernsehansprache kurz nach der Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol äußerte der Premierminister sich tief betroffen über das „unglückliche Ereignis“, bei dem zum zweiten Mal in der Geschichte Südkoreas ein Staatsoberhaupt seines Amtes enthoben wurde.Als kommissarischer Präsident will Han zudem sicherstellen, dass im Bereich Sicherheit und Außenpolitik keine Lücken entstehen.Darüber hinaus kündigte er an, alle Anstrengungen zu unternehmen, um aktuelle Herausforderungen wie Handelskonflikte zu bewältigen und für die öffentliche Sicherheit und den Katastrophenschutz zu sorgen. So wolle er verhindern, dass die Bevölkerung von Sorgen belastet werde.