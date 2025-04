Opposition begrüßt Amtsenthebung Yoons, Regierungspartei nimmt Urteil demütig an

Photo : YONHAP News

Die Demokratische Partei (DP) hat die einstimmige Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Amtsenthebung von Yoon als „großen Sieg des Volks“ begrüßt.Cho Seung-rae, Sprecher der DP, sagte am Freitag nach der Urteilsverkündung, dass er dem koreanischen Volk aufrichtig für seinen Einsatz in der nationalen Krise danke.Er betonte, dass heute ein historischer Tag sei, an dem im Widerstand gegen verfassungsfeindliche Kräfte die Verfassung verteidigt und die Demokratie bewahrt worden sei.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) kündigte an, das Urteil des Verfassungsgerichts demütig anzunehmen.Der Interimschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Young-se, betonte in einer Pressekonferenz, dass unterschiedliche Meinungen legitim seien, die Entscheidung des Verfassungsgerichts jedoch im Rahmen der Verfassungsordnung getroffen worden und daher zu respektieren sei.Er fügte hinzu, dass er sich vor allem bei der Bevölkerung aufrichtig entschuldige und alle Kritik der Bürger ernst nehmen werde.