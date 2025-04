Vorgezogene Präsidentschaftswahl in 60 Tagen – Parteien schalten in Wahlkampfmodus

Photo : YONHAP News

Mit der Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol haben die Parteien umgehend in den Wahlkampfmodus geschaltet.Laut Verfassung muss nun binnen 60 Tagen eine Präsidentschaftswahl stattfinden. Angesichts des knappen Zeitraums dürften die parteiinternen Vorwahlen innerhalb eines Monats über die Bühne gehen.Bei der Partei Macht des Volkes (PPP), aus deren Reihen Yoon Suk Yeol als Präsident hervorging, richten sich die Blicke auf mögliche Bewerbungen von Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon und Daegus Bürgermeister Hong Joon-pyo. Auch der frühere Abgeordnete Yoo Seung-min sowie der ehemalige Parteichef Han Dong-hoon gelten als mögliche Bewerber. Ebenfalls von Interesse ist, ob Arbeitsminister Kim Moon-soo, der als populär gilt, seine Bewerbung erklärt.In der Demokratischen Partei (DP) will der Vorsitzende Lee Jae-myung seine Favoritenrolle untermauern – zumal er nach seinem Freispruch in zweiter Instanz vom Vorwurf des Wahlgesetzverstoßes zusätzlichen Aufwind erhalten hat.Neben Lee gelten bei der DP auch der Gouverneur der Gyeonggi-Provinz Kim Dong-yeon, der frühere Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang Kim Kyung-soo sowie Ex-Premierminister Kim Boo-kyum als potenzielle Bewerber.