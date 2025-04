Amtsenthebung von Yoon: Achtminütige KakaoTalk-Störung nach Urteilsverkündung

Photo : YONHAP News

Kurz nach der Verkündung des Urteils zur Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol ist es am Freitag zu einer kurzzeitigen Störung bei KakaoTalk gekommen, dem am häufigsten genutzten Messenger-Dienst Südkoreas.Der Anbieter meldete von 11.24 Uhr bis 11.32 Uhr eine rund achtminütige Systemstörung.Ein Kakao-Sprecher erklärte, ein plötzlicher Anstieg des Datenverkehrs habe bei einigen Nutzern kurzzeitig zur verzögerten Übermittlung von Nachrichten geführt. Durch Notfallmaßnahmen sei das Problem inzwischen behoben.Der Internetkonzern Naver teilte mit, dass seine zentralen Dienste am selben Tag störungsfrei liefen.Sowohl Naver als auch Kakao hatten wegen der erwarteten Nutzungszunahme die Serverkapazitäten ihrer wichtigsten Dienste vorsorglich auf das Drei- bis Zehnfache der üblichen Größenordnungen erweitert.Unterdessen registrierten Google und X (ehemals Twitter) ein sprunghaftes Wachstum bei Suchanfragen zum Thema Amtsenthebung.Bei Google schnellte die Suche nach „Yoon Suk Yeol“ im Vergleich zu fünf Stunden zuvor um mehr als 1.000 Prozent auf über 200.000 Anfragen in die Höhe.Auf X wurden fast 280.000 Posts zur „Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol“ gezählt.