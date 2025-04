Kospi verliert 0,86 Prozent und fällt auf 2.465,42 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag 0,86 Prozent verloren und ist auf 2.465,42 Zähler gefallen.Die Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol sei laut Analysten als Schlüssel zur Beseitigung von wirtschaftlicher Unsicherheit betrachtet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Dennoch habe sich zunehmend Pessimismus breit gemacht, dass die reziproken Zölle der US-Regierung schwer auf dem südkoreanischen Markt lasteten, hieß es weiter.Die koreanische Landeswährung Won konnte heute zulegen. Zum Handelsschluss wurde ein Dollar zu 1.434,1 Won gehandelt und kostete damit 32,9 Won weniger als am Vortag.Es war der kräftigste Wertzuwachs des Won an einem Handelstag seit dem 11. November 2022. Der Won stieg auf den höchsten Stand seit dem 26. Februar dieses Jahres.