Yoon Suk Yeol veröffentlicht Botschaft an seine Anhänger

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Präsident Yoon Suk Yeol hat sich nach der Amtsenthebung mit einer Botschaft an seine Anhänger gewandt.Gegenüber den Mitgliedern einer Bürgergruppe, die gegen seine Amtsenthebung war, erklärte Yoon am Sonntag, er sei zwar aus dem Präsidentenamt ausgeschieden, werde ihnen aber immer zur Seite stehen.Den jungen Menschen gehörten dieses Land und die Zukunft. Auch wenn die Realität von heute hart sei, sollten sie niemals verzweifelt sein. Sie sollten Zuversicht und Mut haben.Yoon bedankte sich für ihre Unterstützung. Dass sie eine schwere nationale Krise erkannt und für die Verteidigung der Freiheit und Souveränität gekämpft hätten, werde als große Geschichte in die Aufzeichnungen der Republik Korea eingehen, betonte er.Dies war Yoons zweite Botschaft, nachdem sich das Verfassungsgericht am Freitag für seine Absetzung entschieden hatte.Am Freitag hatte Yoon sich dafür entschuldigt, den Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein.Es sei ihm eine große Ehre gewesen, der Republik Korea bis zuletzt gedient zu haben, hatte es geheißen.