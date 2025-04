Präsidentschaftswahl findet höchstwahrscheinlich am 3. Juni statt

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo wird voraussichtlich am Dienstag den Termin der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen bekannt machen. Als wahrscheinlichster Termin gilt der 3. Juni.Laut einem Regierungsbeamten erwägt Han, auf der Kabinettssitzung am Dienstag den Wahltermin zu verkünden und den Wahltag zum vorläufigen Feiertag zu bestimmen.Wenn das Präsidentenamt vakant ist, muss nach dem Wahlgesetz innerhalb von 60 Tagen der nächste Präsident gewählt werden.Die Regierung vertritt die Position, dass die Durchführung der Wahl am letzten Tag der 60-Tage-Frist üblich sei. Die Politik sollte damit so viel Zeit wie möglich für den Wahlkampf haben.Als die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye am 10. März 2017 nach einem Urteil des Verfassungsgerichts abgesetzt worden war, hatten die Neuwahlen am 9. Mai, dem 60. Tag nach der Absetzung, stattgefunden.