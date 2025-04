USA verbieten Salzimporte aus Südkoreas größter Saline

Photo : YONHAP News

Die USA haben einen sofortigen Einfuhrstopp für Meersalz verhängt, das in der größten Saline in Südkorea gewonnen wird.Die Entscheidung gegen die Taepyung-Salzfarm gab die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) in einer Mitteilung am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Website bekannt.Der Schritt wurde mit Informationen begründet, die vernünftigerweise darauf hindeuteten, dass bei der Herstellung der Meersalzprodukte der Taepyung-Salzfarm zu Zwangsarbeit gegriffen werde.Die Behörde habe bei ihrer Untersuchung dieser Salzfarm Indikatoren für Zwangsarbeit im Sinne der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgestellt, darunter missbräuchliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, Einschüchterung und Bedrohung, körperliche Gewalt, Schuldknechtschaft, Lohnvorenthaltung und Bewegungseinschränkung. In Zwangsarbeit hergestellte Waren gehörten nicht in die USA, hieß es.Die Anordnung gegen die Taepyung-Salzfarm sei die neueste Maßnahme der Behörde, um gegen Zwangsarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen weltweit vorzugehen, hieß es weiter.Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung ein Importverbot gegen ein südkoreanisches Unternehmen verhängte und dies mit dem Vorwurf der Zwangsarbeit begründet.