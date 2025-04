Nordkorea richtet nach sechsjähriger Pause wieder internationalen Pjöngjang-Marathon aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach sechsjähriger Pause wieder eine internationale Marathonveranstaltung ausgerichtet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass der 31. Pjöngjang Internationale Marathon am Sonntag im Kim-Il-sung-Stadion in Pjöngjang eröffnet worden sei.Die Marathonveranstaltung hatte seit 1981 anlässlich des Tags der Sonne am 15. April, des Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung, stattgefunden. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 hatte die Veranstaltung nicht mehr stattgefunden.Noch vor der Wiederaufnahme des Pjöngjang-Marathons hatte das auf Nordkorea-Touren spezialisierte Reisebüro Koryo Tours Touren für Hobbyläufer angeboten. Auf dem Programm stehen neben der Teilnahme an dem Marathon auch Besuche wichtiger Sehenswürdigkeiten in Nordkoreas Hauptstadt.Nordkorea hatte Ende Februar seine Grenzen für westliche Gruppentouristen wieder geöffnet, nach wenigen Tagen aber gleich wieder geschlossen.Von großem Interesse ist nun, ob der Pjöngjang-Marathon die Wiederaufnahme von Gruppenreisen nach Nordkorea signalisieren könnte.