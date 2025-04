Nordkoreas Staatsmedien berichten über Absetzung von Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben am Samstag erstmals über die Entfernung von Yoon Suk Yeol aus dem Präsidentenamt in Südkorea berichtet.Die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung „Rodong Sinmun“ meldeten am Samstag, das Verfassungsgericht in Südkorea habe am Freitag die Amtsenthebung von Yoon Suk Yeol verkündet.Dabei wurden Berichte der Auslandspresse wie AP, Reuters und „The Guardian“ zitiert. Die Verkündung der Absetzung markiere das Ende der kurzen politischen Karriere von Yoon, offenbar jedoch nicht das Ende des Chaos, das Südkorea seit Monaten erlebt habe, hieß es.Als die Nationalversammlung den Amtsenthebungsantrag gegen Yoon verabschiedet hatte, hatten Nordkoreas Medien zwei Tage danach kurz darüber berichtet. Davor war die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon erst eine Woche später in Nordkoreas Medien erwähnt worden.Einige Beobachter in Südkorea sehen dahinter Nordkoreas Absicht, sich nach der Bestimmung Südkoreas zum feindlichen Staat von Angelegenheiten im Süden zu distanzieren.