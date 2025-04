PPP spricht sich offiziell für Verfassungsänderung aus

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) hat sich offiziell dafür ausgesprochen, dass ein Referendum über die Verfassungsänderung gleichzeitig mit der nächsten Präsidentschaftswahl abgehalten wird.Die entsprechende Position teilte Kwon Young-se, Chef des Krisenkomitees der Partei, auf dessen Sitzung am Montag mit. Mit der Krise der Amtsenthebung sei der Wunsch des Volks nach politischen Reformen gewachsen.Die Partei stimmte damit faktisch dem Vorschlag von Parlamentschef Woo Won-shik zu, der über eine Verfassungsänderung und den neuen Präsidenten gleichzeitig abstimmen lassen will.Der Sonderausschuss der PPP für eine Verfassungsänderung arbeitete unterdessen an einem Änderungsentwurf. Demnach soll am Präsidialsystem festgehalten werden, jedoch mit vierjähriger Amtszeit des Präsidenten und Wiederwahlmöglichkeit.Die Partei hält außerdem Änderungen zur Kontrolle der Macht des Parlaments für unerlässlich, darunter die Einführung der Befugnis zur Auflösung des Parlaments.