Umfrage: K-Pop achtes Jahr in Folge zum repräsentativen Image koreanischer Welle gewählt

Photo : YONHAP News

Ausländer, die mit der koreanischen Popkultur in Kontakt gekommen sind, assoziieren Südkorea vor allem mit seiner Populärmusik „K-Pop“.Entsprechende Ergebnisse einer Umfrage zur koreanischen Welle oder Hallyu im Ausland 2025 veröffentlichten das Kulturministerium und die Koreanische Stiftung für internationalen Kulturaustausch (KOFICE) am Montag.17,8 Prozent der Befragten antworteten, dass ihnen K-Pop als erstes Image einfalle, sollten sie an Südkorea denken. Damit belegte K-Pop das achte Jahr in Folge den ersten Platz in dieser Kategorie.11,8 Prozent nannten die koreanische Küche. Dahinter folgen Serien mit 8,7 Prozent, Schönheitsprodukte mit 6,4 Prozent und Filme mit 5,6 Prozent. IT-Produkte und -Marken stehen mit 5,1 Prozent erstmals seit 2012 nicht unter den ersten Fünf.Die Boygroup BTS wurde das siebte Jahr in Folge zum beliebtesten K-Pop-Interpreten gewählt. Sie kam auf 24,6 Prozent, gefolgt von Blackpink mit 12,3 Prozent. Die Girlgroup belegte das sechste Jahr in Folge den zweiten Platz.70,3 Prozent der Befragten hegen nach eigenen Angaben Sympathie für Hallyu-Contents. Der Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte. Der entsprechende Wert für die koreanische Sprache, der erstmals ermittelt wurde, betrug 75,4 Prozent und lag damit über dem Durchschnitt in allen Bereichen.Für die Studie wurde zwischen dem 29. November und dem 27. Dezember 2024 26.400 Menschen in 28 Ländern, die mit koreanischen Kultur-Contents in Berührung gekommen waren, online befragt.