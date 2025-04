Kinoaufführung von „Mickey 17” wird nach einem Monat beendet

Photo : YONHAP News

„Mickey 17“, der neue Film des südkoreanischen Oscar-Gewinners Bong Joon-ho, verschwindet nur einen Monat nach dem Kinostart wieder aus den Kinos.Laut der am Sonntag veröffentlichten Liste der neuen Streaming-Angebote von Amazon Prime Video wird „Mickey 17“ um 21 Uhr am Montag (Uhrzeit im Westen der USA) auf der Plattform veröffentlicht.Nach Angaben von Box Office Mojo, einer US-Website zu Einspielergebnissen von Kinofilmen, hat der Science-Fiction-Film in Nordamerika nach dem Kinostart am 7. März bis zum 4. April 44,68 Millionen Dollar eingespielt. Außerhalb der Region seien 77,7 Millionen Dollar eingespielt worden.Die US-Zeitschrift „Variety“ schätzt, dass der Film einen Verlust in Höhe von bis zu 80 Millionen Dollar eingespielt hat.„Mickey 17“ ist der erste Film von Bong Joon-ho nach dem Gewinn von vier Auszeichnungen seines Films „Parasite“ bei den Academy Awards 2020. Daher richtete sich auf den neuen Streifen große Aufmerksamkeit.