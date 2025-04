Kospi stürzt um 5,57 Prozent ab

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der Kospi-Index um 5,57 Prozent abgestürzt.Der Hauptindex beendete den Handel bei einem Stand von 2.328,2 Zählern.Der Technologieindex Kosdaq brach um 5,8 Prozent ein.Nach dem Handelsstart kam es erstmals seit August 2024 zu einer fünfminütigen Handelsunterbrechung (Side-Car-Regelung), da der KOSPI 200 mehr als eine Minute lang mit fünf Prozent im Minus lag.Der südkoreanische Won verlor an einem Tag so stark an Wert wie seit dem 19. März 2020, damals zur Zeit der Corona-Pandemie, nicht mehr. Ein Dollar wurde zum Handelsschluss zu 1.467,8 Won gehandelt, er kostete damit 33,7 Won mehr als am vorigen Handelstag.Die Anleger hätten sich wegen Rezessionssorgen von Aktien getrennt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Grund hierfür seien das Zollpaket der US-Regierung und die von China beschlossenen Gegenmaßnahmen.Die Volatilität an der koreanischen Börse haben wegen der über den Erwartungen liegenden Zölle zugenommen, zitierte Yonhap Park Seok-joong von Shinhan Securities.Keine der südkoreanischen Exportbranchen werde dem Einfluss der US-Zölle entkommen, ergänzte der Analyst.