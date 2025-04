Handelsminister reist für Gespräche über Zölle in die USA

Photo : KBS News

Handelsminister Jeong In-kyo reist am Dienstag für Gespräche über die wechselseitigen Zölle der USA zu einem zweitägigen Besuch nach Washington.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Montag wird Jeong sich mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und weiteren Regierungsbeamten treffen.Er wird sich über die konkrete Position der USA zur Zollpolitik der zweiten Trump-Regierung und künftige Pläne informieren. Es werde Beratungen mit US-Kollegen geben, damit der von Präsident Donald Trump angekündigte Zollsatz für Südkorea von 25 Prozent gesenkt werden kann.Sein Besuch ist auch dafür gedacht, Bedenken über mögliche Auswirkungen der Zollpolitik der Trump-Regierung auf das globale Handelsumfeld und die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Südkorea und den USA zu übermitteln.Jeong will mit US-Kollegen auch darüber sprechen, wie die Auswirkungen der US-Zölle auf koreanische Unternehmen möglichst gering gehalten werden können.