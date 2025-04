Präsidentschaftswahl findet am 3. Juni statt

Photo : YONHAP News

Die vorgezogene 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea findet am 3. Juni, einem Dienstag, statt.Die Entscheidung gab der kommissarische Präsident Han Duck-soo auf der Kabinettssitzung am Dienstag in Seoul bekannt. Bei der Festlegung des Termins seien eine reibungslose Durchführung der für das Wahlmanagement notwendigen gesetzlichen Arbeiten und die von den Parteien benötigte Vorbereitungszeit berücksichtigt worden.Er erklärte auch, dass der Wahltag zu einem vorläufigen Feiertag bestimmt worden sei, damit die Bürger ihr Stimmrecht reibungslos ausüben könnten.Wahlen stellten das Fundament einer demokratischen Gesellschaft dar. Es handele sich um die wichtigste Institution für die demokratische Meinungsvertretung, sagte Han.Er forderte von den zuständigen Ministerien vollen Einsatz, damit die anstehende Wahl fairer und transparenter denn je sein werde und die Bürger Vertrauen in die Abstimmung hätten.