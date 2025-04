Handelsminister will in USA über Stahl- und Autozölle sprechen

Photo : YONHAP News

Handelsminister Cheong In-kyo will während seines USA-Besuchs die US-Zölle auf importierte Stahlprodukte und Autos zur Sprache bringen.Man habe keine andere Wahl, als über die Stahl- und Autozölle von 25 Prozent zu sprechen, sagte Cheong am Dienstag vor seiner Abreise am Flughafen Incheon. Der Handelsminister wird sich in Washington unter anderem mit dem US-Handelsbeauftragten treffen.Er ist der erste hochrangige Beamte Südkoreas, der nach der Ankündigung der sogenannten gegenseitigen Zölle gegen den Rest der Welt durch Präsident Donald Trump am 2. April in die USA reist.Cheong sagte, er wolle sich über die Entwicklungen in den USA in Bezug auf die mögliche Einführung von Zöllen gegen weitere Produkte wie Halbleiter informieren.Er erinnerte an die Äußerung von Trump, dass für China die Möglichkeit eines Aufschubs oder einer Senkung der Zölle nicht bestehe, dies jedoch für andere Länder durch Verhandlungen erreicht werden könnte. Dies halte er für eine gute Nachricht im Vorfeld seines USA-Besuchs, hieß es.