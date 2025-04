Samsung Electronics meldet für Auftaktquartal mehr als sechs Billionen Won Betriebsgewinn

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal dieses Jahres einen Betriebsgewinn von mehr als sechs Billionen Won erzielt.Der Konzern gab am Dienstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im ersten Vierteljahr nach vorläufigen Schätzungen bei 6,6 Billionen Won (4,5 Milliarden Dollar) liege. Dies seien 0,15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. Gerechnet wurde mit einem Quartalsgewinn von lediglich etwa fünf Billionen Won.Das Ergebnis wird unter anderem auf den guten Absatz der Galaxy S25-Serie zurückgeführt.Die neue Smartphone-Modellserie war im Februar auf den Markt gekommen und wurde in Südkorea innerhalb von 21 Tagen eine Million Mal verkauft. So schnell waren zuvor von keinem anderen Galaxy-Modell eine Million Stück verkauft worden.Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent auf 79 Billionen Won (53,8 Milliarden Dollar).