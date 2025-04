Ab heute neue Runde der Freihandelsgespräche zwischen Südkorea und Malaysia

Photo : YONHAP News

In Seoul beginnt eine neue Runde der Freihandelsgespräche mit Malaysia.Bei der achten Runde zum Abschluss eines Freihandelsabkommens verhandeln Südkorea und Malaysia von Dienstag bis Freitag.Südkoreas Ministerium für Handel, Industrie und Energie wies am Dienstag darauf hin, dass es seit der Wiederaufnahme der Verhandlungen im März letzten Jahres bereits vier Verhandlungsrunden gab.Bei der neuen Verhandlungsrunde sollen Differenzen über Zollbefreiungen für Waren und Dienstleistungen abgebaut werden.Mit der Einführung wechselseitiger Zölle durch die US-Regierung nimmt die Bedeutung bilateraler Freihandelspakte für die Diversifizierung von Absatzmärkten zu. Auch der Verband südostasiatischer Länder (ASEAN) wird damit als Absatzmarkt immer wichtiger.Südkoreas Ausfuhren in die zehn ASEAN-Staaten, einschließlich Malaysias, übertrafen im Februar und März die nach China.Südkorea lieferte in den beiden Monaten Waren im Wert von jeweils 9,58 Milliarden und 10,32 Milliarden Dollar in den ASEAN-Raum. Seine Lieferungen nach China beliefen sich in dem Zeitraum auf 9,51 Milliarden Dollar im Februar und 10,09 Milliarden Dollar im März.